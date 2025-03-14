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Hatay’da Fabrika Yangını Hızla Söndürüldü

YANGININ YAŞANDIĞI YER

Hatay’da bir fabrikada meydana gelen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Payas ilçesi Karşı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın çatısında gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Yangın ihbarı üzerin itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin etkili müdahelesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması sevindirici bir gelişme oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olaydan sonra gerekli emniyet tedbirleri sağlandı ve olayla ilgili incelemeler başlatıldı. Yangının sebebiyle ilgili detaylar henüz belirsizliğini koruyor.

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