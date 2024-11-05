Hatay’da Fikri Sınai Mülkiyet Operasyonu Yapıldı

İSKENDERUN’DA FİLTRE ÜRETİCİLERİNE OPERASYON

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde filtre üretimi yapan şahısların depo olarak kullandığı 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu eş zamanlı aramalarda; toplamda 22 bin adete kadar üretmeye ve satmaya yetkili olunmayan çeşitli marka hava, yağ, motor filtreleri ve malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sırasında, fikri sinai mülkiyet kanununa muhalefet suçu çerçevesinde bu ürünlere el konularak yediemin deposuna teslim edildi. Olayda 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

KAMU ZARARINA GEÇİT YOK

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sırasında, vergi uzmanları ve SGK denetmenleri ile yapılan denetimlerde 43 şahsın sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Bu durum nedeniyle, kamu zararının önlenmesi amacıyla vergi denetmenleri tarafından gerekli tutanaklar hazırlandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen filtre ve benzeri ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu, ürünlerin faturasız ve kayıtdışı olması nedeniyle yaklaşık 20 milyon TL kamu zararının önlendiği öğrenildi. Ayrıca sigortasız çalıştırılan 43 işçi için işyeri sahiplerine yaklaşık 2 milyon TL ceza uygulanacağı ve böylece toplamda yaklaşık 52 milyon TL tutarında mali kaybın önlendiği ifade edildi.