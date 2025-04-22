Hatay’da Fren Arızalı Kamyon Devrildi

KAZA SONUCU OLUM VE YARALANMA

Hatay’ın Defne ilçesinde bir hafriyat kamyonunun freni arızalandı ve bu yüzden uçuruma devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. H.Y. (28) yönetimindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde fren arızası yaşadı. Kontrolden çıkan kamyon, uçurumdan yuvarlanarak Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarptı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaza ile ilgili ihbar üzerine olay yerine Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü H.Y. ile su deposundaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Hastaneye ulaştırılan Çakrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. H.Y.’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu bildiriliyor.