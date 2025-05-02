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Hatay’da Fuhuş Operasyonu, 2 Gözaltı

FUHUŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay’da yapılan bir fuhuş operasyonu sonucunda iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda, İskenderun bölgesinde günübirlik kiralanan mekanların kullanıldığı tespit edilerek G.E. ve A.E.K. isimli şahısların para karşılığında fuhuş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülerek, hakkında adli ve yasal işlem başlatıldı.

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