HATAY’da Gadir-i Hum Kutlamaları Başladı

GADİR-İ HUM BAYRAMI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Hatay’da Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bayram çerçevesinde, akşam saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesi’ne ziyaretçiler akın etti. Bu yer, Hızır Aleyhisselam ile Hazreti Musa’nın buluştuğu nokta olarak biliniyor. Türbeyi ziyaret edenler, burada bahur yakarak dualar etti ve getirilen kurbanları kesildi.

ÖZEL YEMEK HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Ziyaretin ardından, bayrama özgü bir yemek olan ‘hirisi’ için büyük kazanlarda hazırlık yapılmaya başlandı. İçerisinde buğday ve et karışımının bulunduğu bu özel yemek, bayramın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ayrıca, kentteki birçok esnaf, bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerini yarın bir günlüğüne kapatmayı planlıyor.