Hatay’da Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI

Hatay’da gerçekleştirilen bir törenle şehit ailelerine ve gazilere toplam 21 adet devlet övünç madalyası takdim edildi. Tören, Hatay Valiliği tarafından Antakya Kaymakamlığı’nın konferans salonunda organize edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları da etkinliğe katıldı.

TARİHE SAYGI VE DUALAR

Törende, vatan kahramanlarına duyulan saygı ve minnettarlık duyguları dile getirildi ve dualar edildi. Kahramanların yaşam öykülerinin ve fotoğraflarının yer aldığı bir slayt gösterimi de gerçekleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca bu topraklarda istiklal ve istikbalimizi korumak için mücadele ettik. Bugün burada isimlerini andığımız kahramanlarımız, işte bu kadim mücadelenin birer şeref timsalleridir” diyerek gazilerin özverilerine dikkat çekti.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TAKDİMİ

Törenin sonunda protokol üyeleri, gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti. Bu etkinlik, vatanseverliğin ve fedakarlıkların unutulmadığını göstermek açısından önemli bir anlam taşıdı.