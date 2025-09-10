Hatay’da gece hortum görüntülendi

HORTUMUN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da, gece saatlerinde Akdeniz’de meydana gelen hortum, görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, hortum akşam saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında belirdi. Kısa süre etkili olan bu doğa olayı, Karayılan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ETKİLEYİCİ ANLAR YAŞANDI

Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne yükselen hortumun etkileyici anları ön plana çıkıyor. Hortumun yerleşim alanlarına ulaşmadan etkisini kaybettiği bildirildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı, ancak bölge halkının kısa süreli bir panik yaşadığı belirlendi.