Hatay’da Gece Işık Cisimi Görüldü

HATAY’DA GÖKYÜZÜNDE GİZEMLİ CİSİM

Hatay’da akşam saatlerinde vatandaşların merakını çeken bir cisim gökyüzünde belirdi. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinden geçen gece saatlerinde parlayan ve yavaş hareket eden bu cisim cep telefonlarıyla görüntülendi. Uçağı veya herhangi bir hava aracını andırmayan bu nesne, bölgede yaşayanlar arasında ilgi uyandırdı.

CİSİMİ GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞIN AÇIKLAMALARI

Cismin görüntülerini çeken Hüseyin Sert, “10 Eylül akşam saatlerinde İskenderun üzerinde bir ışık fark ettim. Işığın sabit bir şekilde geldiğini gördüm ve göktaşıdır diye görüntüledim. Video kaydı alırken ışığın sabit bir şekilde gittiğini fark ettim. Bu da bende bir şüphe uyandırdı. Göktaşı mı veya balistik füze mi diye düşündüm ama uçak olmadığına eminim. Uçaklarda yeşil ve kırmızı ışıklar var. Cismin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum” şeklinde konuştu.