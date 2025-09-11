Haberler

Hatay’da Gece Işık Cisimi Görüldü

HATAY’DA GÖKYÜZÜNDE GİZEMLİ CİSİM

Hatay’da akşam saatlerinde vatandaşların merakını çeken bir cisim gökyüzünde belirdi. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinden geçen gece saatlerinde parlayan ve yavaş hareket eden bu cisim cep telefonlarıyla görüntülendi. Uçağı veya herhangi bir hava aracını andırmayan bu nesne, bölgede yaşayanlar arasında ilgi uyandırdı.

CİSİMİ GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞIN AÇIKLAMALARI

Cismin görüntülerini çeken Hüseyin Sert, “10 Eylül akşam saatlerinde İskenderun üzerinde bir ışık fark ettim. Işığın sabit bir şekilde geldiğini gördüm ve göktaşıdır diye görüntüledim. Video kaydı alırken ışığın sabit bir şekilde gittiğini fark ettim. Bu da bende bir şüphe uyandırdı. Göktaşı mı veya balistik füze mi diye düşündüm ama uçak olmadığına eminim. Uçaklarda yeşil ve kırmızı ışıklar var. Cismin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

