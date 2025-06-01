Hatay’da Güneş Enerji Santrali Kuruldu

ERZİN’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Hatay’ın Erzin ilçesinde çorak arazide kurulan güneş enerji santraliyle yıllık 250 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hürriyet Mahallesi’nde tarıma uygun olmayan 2 milyon metrekarelik alanda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri çerçevesinde çalışma yapıyor. Proje kapsamında bölgeye 136 mekanik kurulu güç kapasiteli, güneşi konumuna göre takip eden tracker (izci) sistemli paneller yerleştirildi. Kurulumun tamamlandığı bu “güneş tarlası”nda geçen yıl aşamalı olarak elektrik üretimine geçildi. Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek adına bu alandan yıllık 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

İSTİHDAM VE EKONOMİK KATKI

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi Cem Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. Proje yapım aşamasına başlandıktan sonra 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremleri hatırlatan Aşık, “Deprem olmasına rağmen projeye devam ettik. Proje gerçekleştirilirken yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağladık.” şeklinde konuştu. Aşık, santralin elektrik üretimiyle ülke ekonomisine ve yeşil dönüşüme önemli bir katkı sağladığını belirterek, “YEKA-Erzin, Türkiye’nin üçüncü büyük güneş enerji santrali. 136 megavat kurulu panel gücü var. Erzin güneş santrali, yaklaşık 160 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip ve 160 bin tona yakın karbon salımını engelliyor.” dedi. Ayrıca, santralin kurulu olduğu araziyi hayvanların otlatılması için kullanmayı düşündüklerini dile getirdi.

HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

Yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğine dikkat çeken Aşık, Erzincan Bağıştaş’ta 60 megavatın üzerinde hibrit güneş enerjisi santralinin kurulum sürecine başladıklarını ifade etti. “IC Enterra, birçok ülkede projeleri değerlendiriyor. İtalya’da 100 megavatın üzerinde çevresel etki değerlendirme sürecini tamamlamak üzere olduğumuz rüzgar enerjisi santrali projeleri bulunuyor. Bunun dışında hem güneş hem de rüzgar enerjisi üzerine geliştirdiğimiz başka projeler de mevcut.” dedi. IC Enterra Yenilenebilir Enerji Güneş Santralleri Projeler Müdürü Emre Bildik, Erzin’deki santralin büyüklüğünün yaklaşık 280 futbol sahası kadar olduğunu belirtti.