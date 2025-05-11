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Hatay’da Hafif Ticari Araç Tofaş’a Çıktı

KAZADA YARALANMA YAŞANMADI

Hatay’da park halinde duran bir Tofaş otomobilinin üzerine hafif ticari bir araç çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildiriliyor. Tofaş sürücüsünün aracını satış için hazırladığı belirleniyor. Kaza, Kırıkhan ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşti.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada her iki araçta da hasar oluştu. Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kaparo aldığını belirterek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi.

TROLLER YOL TRAFİĞE AÇILDI

Olay sonrası Tofaş’ın üzerine çıkan araç, çevredekiler tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka taşınmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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