Hatay’da Hafriyat Kamyonuna Cezai İşlem Uygulandı

TRAFFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI

Hatay’da gerçekleştirilen bir trafik denetiminde, hız sınırını aşarak otomobil sollayan bir hafriyat kamyonu sürücüsü, polis ekiplerince ceza aldı. Antakya – Altınözü yolunda, özellikle tek şeritten ilerleyen trafiği tehlikeye atan sürücü, 120 kilometre hıza ulaşarak dikkat çekti.

POLİS EKİPLERİ HIZLI TEPKİ VERDİ

Kuruyer Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, hızla ilerleyen kamyon sürücüsü, kendisini takip eden bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntüler, polis ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Yapılan incelemeler sonucunda sürücü tespit edildi.

Polis tarafından, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve hatalı sollama nedeniyle sürücüye 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. Bu durum, hız ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.