hatay-da-hasan-a-protezle-hayata-tutundu

HATAY’DA DEPREM KURBANINI KAYBEDEN HASAN, PROTEZİYLE YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

Hatay’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem sırasında yaşanan travmatik olay, 3 yaşındaki Hasan Türk’ün hikayesini derinden etkiliyor. Kucağındaki annesiyle birlikte yan binanın çökmesi sonucu enkaza kalıp 6 saat sonra kurtarılan Hasan, kaybettiği sol bacağına takılan protezle hayata tutunuyor. Anne Aylin Türk, yaşadıkları felaketi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlatırken, kontrol için gittikleri Çocuk İyilik Merkezi’nde 5 yaşındaki ablası İkra’nın Hasan’a oyuncak aletlerle yaptığı tedavi anlarını duygu dolu bir ifadeyle paylaşıyor.

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi’nde yaşayan işçi Mustafa ve ev kadını Aylin Türk çifti, 6 Şubat 2023’te ‘Asrın felaketi’ olarak tanımlanan büyük depremin etkisiyle evlerinde yakalandı. Sarsıntıyı hisseden aile, bahçeye çıkarken, Aylin Türk, o sırada kucakladığı küçük oğlu Hasan ile birlikte yan binanın yıkılması sonucu enkaza kaldı. Yaklaşık 6 saat under yaşam mücadelesi veren anne ve oğlu yaralı olarak kurtarıldı, ancak Hasan sol bacağını kaybetti. Tedavi süreci tümüyle tamamlanan Hasan’a, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi’nde ücretsiz protez takılması sağlandı.

KURTULUŞ ANLARI YINE AKILDA

Hasan’ın kontrolleri için merkeze gelen Aylin Türk, deprem anı için “Binanın 3’üncü katında oturuyorduk. Sarsıntıyı hissedince ailece aşağı bahçeye indik. Kızım ve eşim yara almadan kurtuldu. Hasan benim kucağımdaydı, yan taraftaki 2 katlı ev üzerimize yıkıldı. Gözümü açtığımda oğlumla enkaz altındaydık. 6 saat sonra kurtarıldık. O anlarda içimden sadece oğlumu kurtarmak geçti” şeklinde konuşuyor. Enkazdan çıkıldığında Hasan’ın sol bacağını kaybettiğini öğrenen Aylin Türk, hastanede kendisine geldiğinde eşinin ve kızının kurtulduğu için sevindiğini belirtip, yaşadığı şoku duygu dolu cümlelerle ifade ediyor.

TEDAVİ İÇİN ZORLU YOLCULUKLAR

Adana’ya gidecek araç ayarlayıp hastanelere yöneldiklerini vurgulayan Aylin Türk, Hatay’a bağlı hastanelerin durumunu da şöyle anlatıyor: “Hastanelerden yıkılmayan bir tek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi kalmıştı. Her yer kan revan içindeydi. Orada insanın aklının hayalinin almayacağı şeyler gördük.” Bu zor yolculuk sonucunda, Hasan’ın tedavisini tamamladıktan sonra Adana’daki Çocuk İyilik Merkezi’nde protezini yaptırdıklarını da ekliyor.

MUCİZE GİBİ İYİLEŞME

Hasan’ın yürüme çalışmalarını örnek gösteren Aylin Türk, bu dönemde oğlunun artık yürümeye başlamışken yaşadıkları zorlukları da vurguluyor. “O tarihlerde Hasan yeni yeni yürüyor, bize mankenlik yapıyor, güldürüyordu. Şimdi hala aynı, yürümeyi çok seviyor. Sağlığı gayet yerinde. Onu bir daha ayakta göreceğimi ummuyordum. Oğlumu yürürken görmek bizim için bir mucize” diyor. Yıkılan evlerinin enkazını kaldırdıklarını, konteynerde yaşadıklarını ve Hasan’ın kontrollerinin devam ettiğini aktarıyor. Öte yandan, Çocuk İyilik Merkezi’nde yapılan protez kontrolü sırasında Hasan’ın ‘doktorculuk’ oyunu oynayıp, ablası İkra’nın oyuncak aletlerle bacağını tedavi etmeye çalışması anları ise aile için duygu dolu bir hatıra olarak kalıyor.