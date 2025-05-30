Hatay’da Hatıra Ormanı Oluşturuldu

HATAY’DA HATIRA ORMANI KURULDU

Hatay’ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Valilik tarafından Fatih Mahallesi’nde hayata geçirilen 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte, 1000’in üzerinde fidan, depremde yaşamını yitirenlerin anısına toprakla buluşturuldu.

VALİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, afette hayatını kaybedenlerin hatıralarını yaşatmaya gayret ettiklerini belirtti. Masatlı, ormanın kente hayırlı olmasını dileyerek, “Deprem şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu bakımdan 15 ilçemizin tamamında Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı Projesi yaptık. Biz bunları yaparken bizden sonraki kuşaklar da burayı gördükçe hem hatıralarımızı yeniden anımsayacaklar, diğer taraftan da yeşil bir Hatay, yeşil bir Türkiye’nin ne demek olduğunu görecekler,” şeklinde ifade etti.