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HATAY’da Hıdırellez İnanıcıları Ziyaret Etti

HZ. HIZIR TÜRBESİ ZİYARETÇİ AKINIYLA DOLDU

HATAY’ın Samandağ ilçesi, Hıdırellez kutlamaları nedeniyle Hz. Hızır Türbesi’nde büyük bir kalabalığı ağırladı. Geleneksel olarak her yıl 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Hıdırellez etkinlikleri için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Samandağ’a gelen ziyaretçiler, Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret etmeyi tercih etti. Ziyaretçiler burada dua ederek dileklerini iletti.

DİLEKLERİNİ DENİZE ATTILAR

Hz. Hızır Türbesi’ni ziyarete gelen vatandaşlar, etkinliklerinin ardından sahile indi. Burada, yakılan ateşin üzerinden atlayarak, dileklerini ifadeleri için kağıda yazdıktan sonra denize attı. Bu gelenek, Hıdırellez kutlamalarının ortaya koyduğu farklı ritüellerden biri olarak dikkat çekiyor.

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