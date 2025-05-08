Hatay’da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da otoyol kenarındaki demir çit direklerinin çalındığı bir hırsızlık olayı meydana geldi. Erzin ilçesinde, 6 Mayıs 2025 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 136 adet demir çit direğinin toplam değerinin 250 bin TL olduğu biliniyor. Bu durum üzerine Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal harekete geçerek gerekli incelemelere başladı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlıkla ilgili şüpheli şahısların M.Y. ve K.G. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak çalınan demir direklerin D.G. adındaki bir hurdacıya satıldığı belirlendi. Suç eşyasıyla birlikte D.G. de yakalandı. Gözaltına alınan üç kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan M.Y. ve K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu hırsızlık olayı, bölgedeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getiriyor.