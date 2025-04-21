Hatay’da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı

HİZMETLİ KADIN HIRSIZLIK YAPTI

Hatay’da, sahibinin evinden piyasa değeri 500 bin TL olan dört adet beşli altını çalan kadın hizmetli, polis ekipleri tarafından tespit edildi ve mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde bir evden dört adet beşli kolye çalındı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri hızlı bir çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin kapsamlı araştırması sonucunda hırsızlık şüphelisinin evin hizmetlisi G.H. olduğu tespit edildi. Ardından, şüphelinin adresi belirlendi ve kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı altınlar ise ev sahibine teslim edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ, “Mahallemizde bir ikamette bir hırsızlık olayı gerçekleşti. 500 bin TL değerinde altın eşya çalındı fakat en kısa zamanda emniyet güçlerimiz şahsı yakaladı. Şahıstan çıkan 500 bin TL’lik altını geri vatandaşımıza teslim ettiler. Bu konuda hizmetlerinden dolayı Emniyet Müdürümüz Nevzat Güneş ve bütün ekibe mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

– HATAY