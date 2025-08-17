Hatay’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA KAYIT ALTINDA

Hatay’daki bir alışveriş merkezinde 5 farklı dükkandan 26 parça kıyafet çalan kadının hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Elde edilen görüntülerin ardından, şüpheli kadın polis ekipleri tarafından yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

POLİS EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde yer alan Primemall Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. Kadının hırsızlık yaptığı fark edildikten sonra, Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda, hırsızlığın şüphelisi M.A. gözaltına alındı.

EŞYALARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Güvenlik kameralarındaki görüntüler, toplamda 26 parça kıyafet ve iç çamaşırı çalındığını ortaya koydu. Çaldığı eşyalarıyla birlikte yakalanan kadın, adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, M.A.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.