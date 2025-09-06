Hatay’da İki Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Altınözü-Antakya kara yolunun Altınkaya kavşağında gerçekleşti. A.G. yönetimindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile M.Ç. kontrolündeki 27 AHY 471 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücüler A.G. ve M.Ç. ile birlikte araçlarda bulunan M.G. ve A.G. yaralar aldı. Olayın ardından derhal 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, yaralıları araçlardan çıkardıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı. Yapılan ilk müdahaleler sonucu M.Ç’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.