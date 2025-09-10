Haberler

Hatay’da İki Şahıs Yakalandı

İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Hatay’ın Defne ile Dörtyol ilçelerinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

E.Y. VE C.E.’NİN SUÇLARI

Dörtyol’daki Numune Evler Mahallesi’nde, hastane üstü sokak üzerindeki bir binada muhafaza altına alınmış eşyalarla ilgili hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Y., Defne ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ

Yakalanan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

