Hatay’da İki Suçlu Yakalandı

ŞAHSILARIN YAKALANMASI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı adli makamlarca hapis cezası alan iki kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E. ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.C. gözaltına alındı.

ADLI MAKAMLARA SEVK

Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, emniyet güçlerinin suça karşı etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak kaydedildi.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

