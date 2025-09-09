Hatay’da İki Suçlu Yakalandı

ŞAHSILARIN YAKALANMASI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı adli makamlarca hapis cezası alan iki kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E. ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.C. gözaltına alındı.

ADLI MAKAMLARA SEVK

Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, emniyet güçlerinin suça karşı etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak kaydedildi.