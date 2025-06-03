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Hatay’da İki Zanlı Yakalandı

HATAY’DA ARANAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Hatay’da farklı suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde bu şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası ile aranan H.Ç. ile ruhsatsız silah satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hırsızlık suçlarından toplamda 27 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan E.E. isimli iki şahıs yakalanmış oldu.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay’da suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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