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Hatay’da İş Makinesi Devrildi, Yaralı

KAZA HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Yalanhoz Mahallesi’nde meydana gelen kaza sonucunda bir iş makinası devrildi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği alan üzerinde yaşanan olayda, iş makinasının sürücüsü kontrolü kaybederek araçla birlikte devrildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaza sonrasında yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ayrıca, kazada iş makinasında da belirgin hasar oluştu.

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