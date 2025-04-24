Hatay’da İş Yerleri Yapımı Devam Ediyor

YENİ İŞ YERLERİ İNŞA EDİLİYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay’da, ticari hayatın tekrar canlanması için yürütülen projeler çerçevesinde, tarihi Uzun Çarşı çevresindeki caddede toplam 426 bağımsız iş yerinin inşası devam ediyor. Antakya’nın Kemal Paşa Caddesi’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde başlanan inşaatlar, kentin tarihi dokusuna uygun bir şekilde modern mimari anlayışıyla oluşturuluyor. Depremlerden etkilenen bölgedeki ticaret hayatının yeniden canlandırılması hedefleniyor. Caddedeki 194 iş yerinin hak sahibi ise belirlendi.

TARİHİ YAPILARA ZARAR VERİLDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, basın mensuplarına verdiği demeçte, depremin şehirde modern yapıların yanı sıra tarihi yapılarda da önemli hasarlara yol açtığını ifade etti. Depremin ardından konutlardan tarihi yapılara ve iş yerlerine kadar her alanda inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Masatlı, bu bağlamda tarihi Uzun Çarşı’nın bulunduğu Kemal Paşa Caddesi’nde projeler yürütüldüğünü belirtti. Masatlı, toplam 426 iş yerinden 194’ünün tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini vurguladı.

TİCARİ HAYAT CANLANACAK

Vali Masatlı, “Kemal Paşa Caddemiz, geçmişte çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgeydi. Burası, tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yenileniyor, imar ediliyor ve inşa ediliyor. Bunun yanı sıra, Habib-i Neccar Camisi’nin hemen üst tarafında ve tarihi Uzun Çarşı’da da çalışmalar hızla devam ediyor” diye konuştu. Masatlı, bu çalışmaların sonunda caddenin hem kentin tarihi ve kültürel yapısına uygun bir görünüme kavuşacağını hem de ticaretin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.