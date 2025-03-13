Hatay’da Kaçak Çalışan SPA Çalışanları Yakalandı

DENETİM SONUCUNDA YABANCI UYRUKLULARA GÖZALTI

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki masaj ve spa salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kaçak çalışan 3 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Dörtyol’da faaliyet gösteren bu spa ve masaj salonlarının, insan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, 3 yabancı uyruklu kadının sigorta girişlerinin olmadığı ve çalışma izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan bu 3 kadın, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.