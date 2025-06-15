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Hatay’da Kaçak Göçmenler Yakalandı

HATAY’DA DURDURULAN TIR’DA KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Hatay’da durdurulan bir TIR’ın dorsesinde gerçekleştirilen aramada, saman balyalarının altında gizlenmiş 31 kaçak göçmen tespit ediliyor. Kaçak göçmenleri taşıyan TIR’ın sürücüsü B.K. gözaltına alınıp, tutuklanıyor.

ŞÜPHELİ TIR’DAKİ KAÇAK GÖÇMENLER

Polis ekipleri, 12 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde bir TIR’ı şüphe üzerine durduruyor. B.K. yönetimindeki TIR’ın dorsesinde yapılan detaylı aramalarda, saman balyalarının arasında gizlenmiş 31 kaçak göçmen bulunuyor. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. TIR’ın sürücüsü B.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıyor.

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