Hatay’da Kaçak İşçi Kontrolü Yapıldı

HATAY’DA YAPILAN SPA VE MASAJ SALONU DENETİMLERİ

Hatay’da gerçekleştirilen SPA ve masaj salonlarına yönelik denetimlerde, kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen 36 yabancı uyruklu şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, ilde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

KONTROL SONUÇLARI VE TESPİTLER

Polis ekipleri, 7 Mayıs tarihinde İskenderun genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti ile çalışma ve hijyen belgelerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Uygulama sırasında 11 iş yeri denetlendi. Kontrollerde toplam 36 yabancı uyruklu ve 3 Türk kadın şahıs incelendi. Yapılan denetimlerde, 39 çalışanın sigorta girişinin yapılmadığı, 36 çalışanın hijyen belgesinin olmadığı belirlendi. Ayrıca 3 iş yerinin mesul müdürü bulunmazken, 3 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 1 iş yerinin vergi levhasının olmadığı saptandı.

DEPORT İŞLEMLERİ

Denetimlerde yakalanan yabancı uyruklu kadınlar, deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Hatay’daki denetimlerin amacı, kentteki düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak ve illegal çalışma faaliyetlerinin önüne geçmek.