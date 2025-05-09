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Hatay’da Kaçak Yabancı Kadınlar Yakalandı

HATAY’DA KAÇAK İŞÇİ OPERASYONU

Hatay’da gerçekleştirilen denetimlerde SPA ve masaj salonlarında kaçak işçi çalıştırıldığı belirlenen 36 yabancı uyruklu kadın polis ekiplerince yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişin ve huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

KONTROLLER VE SONUÇLAR

Polis ekipleri, 7 Mayıs tarihinde İskenderun’da faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik insan ticareti, çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü yaptı. Bu uygulama kapsamında toplam 11 iş yeri denetlendi. Elde edilen sonuçlara göre, 39 çalışanın sigorta girişi yapılmadığı, 36 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı, 3 iş yerinin mesul müdür bulundurmadığı ve ruhsatlarının olmadığı, ayrıca 1 iş yerinin vergi levhasının olmadığı tespit edildi. Denetimde 36 yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kadınlar, deport edilmeleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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