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Hatay’da Kaçakçılara Operasyon Gerçekleşti

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Hatay’da gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılarına yönelik önemli bir baskın yapıldı. Polis ekipleri, bu operasyon ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

ARAMA YAPILAN YERLER

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmaları sırasında, Antakya ilçesi Akçaova ve Odabaşı Mahallelerinde 2 ayrı ikamette ve 1 araçta arama gerçekleştirildi. Bu aramalarda; 500 adet Ak-47 fişeği, 29 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet şarjör, 49 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği şarjörü, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet silah yapımında kullanıldığı düşünülen matkap, 2 adet torna makinesi ve çeşitli silah parçaları ile tüfek parçaları ele geçirildi.

Operasyon sonucunda H.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu kişiler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu gelişmeler, Hatay’daki silah kaçakçılığına yönelik mücadelede önemli bir adım oluşturuyor.

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