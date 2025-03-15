Hatay’da Kadın 7. Kattan Düştü

HAYALET MARKASI OLAY
Hatay’da bir binaardı katından düşme olayı gerçekleşti. İskenderun ilçesinin Karayılan Mahallesi’nde, 44 yaşındaki Gamze Dede’nin 7’nci kattaki dairesinden düştüğü bildirildi. Olay sonrası, Dede’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve hastaneye götürüldü.
TEDAVİ SÜRECİ VE SONUÇ
Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmasının ardından tüm çabalara rağmen, Gamze Dede hayatını kaybetti. İlk incelemelerde, kadının dengesini kaybederek düştüğü belirlenmiş durumda. Jandarma ekipleri, olayın detaylarını araştırmak amacıyla incelemelere başladı.