Hatay’da Kadın Kuyuya Düşerek Yaralandı

İTFAYE EKİPLERİ KADINI KURTARDI

Hatay’da, 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düşerek yaralanan genç kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yayladağı ilçesinde bulunan Uluyol Mahallesi’nde 18 yaşındaki kadın, kuyuya düşmesi sonucu yaralandı. Ailesi, yaralı kadını fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACİL MÜDAHALE

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek kadını çıkardı. Kurtarılmasının ardından sedyeye alınan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan kadının durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.