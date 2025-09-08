Haberler

Hatay’da Kadın Kuyuya Düşerek Yaralandı

İTFAYE EKİPLERİ KADINI KURTARDI

Hatay’da, 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düşerek yaralanan genç kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yayladağı ilçesinde bulunan Uluyol Mahallesi’nde 18 yaşındaki kadın, kuyuya düşmesi sonucu yaralandı. Ailesi, yaralı kadını fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACİL MÜDAHALE

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek kadını çıkardı. Kurtarılmasının ardından sedyeye alınan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan kadının durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
Haberler

CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.