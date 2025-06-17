HATAY’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Hatay’da bir hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı ve sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi’nde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyonu yol kenarına devirdi.

KURTARILMA VE İLK MÜDAHALE

Kazanın ardından yan yatan kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevki gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.