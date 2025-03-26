Hatay’da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, Antakya-Yayladağı yolunda hafriyat kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Bu üzücü olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Antakya – Yayladağı yolu üzerindeki Şenköy Mahallesi civarında gerçekleşti.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE MÜDAHALE

Seyir halindeki Mercedes marka hafriyat kamyonu ile aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpışması sonucu, otomobilin sürücüsü Mustafa Varışlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu koltuğundaki Fecir Çetin ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızla jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde ulaşan sağlık ekipleri, Varışlı’nın cenazesini adli morga götürürken, ağır yaralı olan Çetin’i hastaneye kaldırdı.