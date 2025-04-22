HATAY’da Kamyon Kaza Yaptı, Bir Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Hatay’da fren arızası nedeniyle meydana gelen kazada, Harbiye Şelalesi’nin yer aldığı mesire alanına düşen bir kamyonda, güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak hayatını kaybetti, sürücü Hasan Y. ise yaralandı. Kaza, saat 17.00 sularında Defne ilçesi Harbiye Bucağı yolunda gerçekleşti. Fren sistemi arızalanan 28 K 5889 plakalı kamyon, kontrolünü kaybederek Harbiye Şelalesi’nin bulunduğu ağaçlığa düştü. Kontrolden çıkan araç, bölgede görevli olan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak’a çarptı.

YARDIM ÇAĞRISI VE GELEN EKİPLER

Olayın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, Mehmet Çakrak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çakrak’ın cansız bedeni otopsi için morga gönderildi. Yaralı olan sürücü Hasan Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özellikle kamyonun yürüyüş parkurundaki kalabalığın üzerine düşmemesi, olası büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.