Hatay’da Kamyon Kaza Yaptı, İki Yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen bir kazada, bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı. Freni patlayan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkıp çevreyi toza boğduğu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Defne ilçesi Harbiye şelalesi alanında gerçekleşti.

KAMYONUN YOL KENARINDAKİ İŞ YERİNE ÇARPMA ANI

H.Y. yönetimindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonunun freni patlayınca, yol kenarında bulunan seramik imalathanesine çarptı. Bu kazanın hemen ardından kamyon, bir uçurumdan yuvarlanarak bölgedeki güvenlik kulübesine çarptı. Bu feci kazada sürücü H.Y. ve kulübede olan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak yaşamını yitirirken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ait görüntüler, hafriyat kamyonunun hızla uçurumdan düştüğünü gözler önüne seriyor.