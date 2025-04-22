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Hatay’da Kamyon Kaza Yaptı, Yaralı Var

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde gerçekleşti. H.Y. yönetimindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonunun freninin patlamasıyla, kamyon yol kenarındaki seramik yapılan iş yerine çarptı. Sonrasında kamyon, uçurumdan yuvarlanarak bölgedeki bir güvenlik kulübesine çarparak büyük bir hasar verdi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, sürücü ile kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralı olarak olay yerinde tedavi edilip hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen güvenlik görevlisi Çakrak yaşamını yitirdi. Diğer yandan, sürücünün durumunun da ağır olduğu bildirildi. Feci kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı ve kaydedilen görüntülerde hafriyat kamyonunun hızla uçurumdan düştüğü görüldü.

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