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Hatay’da Kamyon Kazasında 1 Ölü

KAZA ANINDA YARALILARIN DURUMU

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişinin yaşamını yitirmesi ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay, freni patlayan bir hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak etrafa toz bulutu yaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde gerçekleşti. H.Y. yönetimindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu, frenlerinin boşalmasıyla yol kenarındaki seramik yapılan iş yerine çarptı ve ardından bir uçurumdan yuvarlanarak bölgede bulunan güvenlik kulübesine çarptı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kazanın sonucunda sürücü ile kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralanarak olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisi Çakrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Feci kazanın anları, freni patlayan hafriyat kamyonunun hızla uçurumdan düşerek etrafa toz bulutu yaydığı görüntülerle kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun hızlı bir şekilde uçurumdan düştüğü dikkat çekiyor.

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