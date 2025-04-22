Hatay’da Kamyon Uçuruma Devrildi

FRANIN ARIZALANMASIYLA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Defne ilçesinde, freni arızalanan hafriyat kamyonu uçuruma devrildi. H.Y. (28) yönetimindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Yayladağı yolunda Döver Kavşağı mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hızla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza için görevlendirildi. Yaşanan kaza sonucunda sürücü H.Y. ile su deposunun güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı. Yaralılar, ekiplerin hızlı kurtarma müdahaleleri sonrası Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, güvenlik görevlisi Çakrak kurtarılamadı. Sürücü H.Y.’nin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma devrildiği anlar yer alıyor. Bu görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne seriyor.