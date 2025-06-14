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Hatay’da Kamyonet Ağaçlara Çarptı

KAZA SONUCU YARALANMALAR YAŞANDI

Hatay’da yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan bir kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay, Kırıkhan ilçesinin Topboğazı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 AKJ 669 plakalı kamyonetiyle kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı ve tarlaya düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Kaza sonucunda hurdaya dönen araçtaki 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı bireyler, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildiler. Jandarma ekipleri, olayın ardından kazayla ilgili inceleme sürecine başladı.

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