Hatay’da Kamyonet Devrildi, C.Y. Öldü

KAMYONET KAZASI HATAY’DA MEYDANA GELDİ

KONTROLDEN ÇIKTI

Hatay’da, C.Y. yönetimindeki kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza, Antakya-Kumlu kara yolunda dün gece saatlerinde gerçekleşti. C.Y.’nin sebze yüklü 31 SC 321 plakalı kamyoneti, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

KAZA YERİNDE ACİL MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan C.Y. ve yanındaki A.Ç.’yi çıkardı. Ancak, ağır yaralanan C.Y. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı A.Ç. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

C.Y.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.