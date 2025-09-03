HATAY’da Kamyonette Yangın Panik Yarattı

YANGININ NASIL BAŞLADIĞI

Hatay’da bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, mahalleli tarafından anında müdahale edildi. Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde öğle saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Sürücü, alevleri fark ettikten sonra aracı park edip yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

MAHALLELİ YARDIM ETTİ

Bu sırada mahalle halkı, durumu itfaiyeye bildirip sürücüye yardım etmek için harekete geçti. Vatandaşlar, alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı. Yangının söndürülmesi sırasında, bir kişinin çalkaladığı gazlı içeceği köpürtüp alevlere müdahale ettiği gözlemlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucunda, aracın kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.