Hatay’da Kamyonun Damperi Açık Gitti

HAFRİYAT KAMYONU DAMPERİ AÇIK SEYİR HALİNDE

Hatay’da bir hafriyat kamyonunun sürücüsü, damperini açık unutarak trafiğe çıktı. Olay, Antakya – Kırıkhan çevreyolu Topboğazı bölgesinde gerçekleşti. Yükünü boşaltan sürücü, damperi açık bir şekilde yola devam etti.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Damperi açık olan kamyonun, trafikte ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumu fark eden park halindeki başka bir kamyon sürücüsü, uyarısı ile damperini kapatmasını sağladı. Görüntülerde, damperi açık unutulan kamyonun metrelerce yol aldığı ve sürücünün başka bir kişi tarafından uyarıldığı anlar yer aldı.