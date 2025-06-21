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Hatay’da Kavgada Yaralanmalar Meydana Geldi

KAVGA MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

Hatay’da bir binada gerçekleştirilen tadilat nedeniyle başlayan sözlü tartışma, hızlı bir şekilde büyük bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 1 kişi silahla ve 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın detayları kameralar tarafından kaydedildi. Olay, 17 Haziran tarihinde Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Tadilat sırasında oluşan seslerden rahatsızlık duyan komşular arasında başlayan tartışma, alevlenerek kavgaya dönüşüyor.

KOMŞULAR ARASINDA ŞİDDET GÖRÜLDÜ

Kavga, O.B.Ö., M.H.Ç., E.O.M. ve G.D. ile İ.D. arasında gerçekleşti. Bu olayda G.D., O.B.Ö.’yü bacağından kesici bir alet ile yaralıyor. Yaralanmanın ardından O.B.Ö. ise karşılık vererek G.D.’yi silahla bacağından yaralıyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili olarak yaptığı çalışmada şüpheli kişileri yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.H.Ç., E.O.M. ve İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; O.B.Ö. ve G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sokağa taşan bu kavga sırasında grupların birbirlerine briket ve kesici aletlerle saldırdığı korkutucu anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

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