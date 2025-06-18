Hatay’da Kaza, Bir Ölüm, Yaralılar

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada, 17 yaşındaki Güney Özçelik yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 3 kişi de yaralanıyor. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenmeyen otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki motosiklet ve üzerindekiler yola savruldu. Olayın gerçekleştiği sırada, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ve jandarma ekipleri, hızla kaza yerine sevk edildi.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Maalesef yaralılardan durumu ağır olan Güney Özçelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma, kaza sonrasında kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.