Hatay’da Kaza, Menderes Çaylı Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Hatay’da bir trafik kazası sonucu Menderes Çaylı (32) yaşamını yitirdi. Kaza, Altınözü-Antakya kara yolundaki Altınkaya Kavşağı’nda gerçekleşti. Çaylı’nın kullandığı 27 AHY 471 plakalı otomobil, kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek A.G. tarafından sürülen 31 ALK 617 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından 31 ALK 617 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü.

OLAĞANÜSTÜ DURUMDA MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan çevre sakinleri, durumu hemen bildirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, kazada sıkışan Menderes Çaylı ve diğer yaralıları A.G. ile M.G.’yi kurtardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, yakın hastanelere kaldırıldı. Menderes Çaylı, doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE YARALILARIN DURUMU

Çaylı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Alakent Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavi gören diğer üç yaralının durumunun ise devam ettiği bildirildi.