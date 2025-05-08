Hatay’da Kaza Sonucu 3 Yaralı

TRAFİK KAZASI HATAY’DA YAŞANDI

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, kepçe ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Kepçe ile hafriyat kamyonu şantiye alanı çevresinde çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle kamyon, bir zeytin bahçesine devrildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kazanın ardından araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.