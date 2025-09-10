Haberler

Hatay’da Kaza, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL MENFEZE DEVRİLDİ

Hatay’da, kontrolünü kaybeden bir otomobil menfeze devrildi ve sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya – İskenderun yolu üzerindeki Güzelburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra otomobil menfeze devrilerek ters duruma geldi.

SÜRÜCÜ İTFAYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Haberler

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.