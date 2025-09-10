Hatay’da Kaza, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL MENFEZE DEVRİLDİ
Hatay’da, kontrolünü kaybeden bir otomobil menfeze devrildi ve sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya – İskenderun yolu üzerindeki Güzelburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra otomobil menfeze devrilerek ters duruma geldi.
SÜRÜCÜ İTFAYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.