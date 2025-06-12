Hatay’da Kaza, Telef Horoz İçin Mücadele

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Hatay’da minibüs ile çarpan otobüsün bagajında bulunan ve kazada telef olan horoza kalp masajı yapan bir kişinin o anları kameraya yansıdı. 1 kişinin yaralandığı bu olay, gözleri yaşarttı.

KAZA DETAYLARI

Kaza, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A.’nın kullandığı 31 KK 548 plakalı minibüs, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Emrullah A. bu kazada yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir kişi, bagajda taşınan ve telef olan horozu eline alarak kalp masajı yapmaya başladı. Bu şahsın horoza yaptığı kalp masajı, kameraya yansıdı ve izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Olayın sonrası ekipler devrede

Polis ekipleri bu kaza ile ilgili gerekli çalışmaları başlattı. Hatay’da yaşanan bu olay, sadece bir kaza değil, aynı zamanda insan sevgisinin bir örneği olarak hafızalarda kalacak.