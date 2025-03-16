Haberler

Hatay’da Kazada İki Kişi Yaralandı

KAZA HATAY’DA MEYDANA GELDİ

Hatay’da aydınlatma direğine çarparak kullanılamaz hale gelen suv araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay, Adana – Hatay otoyolu üzerindeki İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 72 ARR 395 plakalı Peugeot marka suv araç, aydınlatma direğine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ile araçta bulunan bir çocuk yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Araç, çekici yardımıyla otoparka taşındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Renkli Sahur Halayı Coşkusu

Elazığ'da gerçekleştirilen sahur halayı etkinliği, davul ve klarnetle mahalleliyi bir araya getirdi. Muhtar, Ramazan ayının anlamını vurguladı.
Haberler

Samandağ’da Kayıp Genç Ölü Bulundu

Samandağ'da kaybolan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in cesedi dağlık alanda bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.