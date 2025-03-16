Hatay’da Kazada İki Kişi Yaralandı

KAZA HATAY’DA MEYDANA GELDİ

Hatay’da aydınlatma direğine çarparak kullanılamaz hale gelen suv araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay, Adana – Hatay otoyolu üzerindeki İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 72 ARR 395 plakalı Peugeot marka suv araç, aydınlatma direğine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ile araçta bulunan bir çocuk yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Araç, çekici yardımıyla otoparka taşındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.