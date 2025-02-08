Hatay’da Kazılarda Yeni Arkeolojik Alanlar Bulundu

YIKILAN HATAY’DA YENİ ARKEOLOJİK BULGULAR

Asrın felaketinin ardından büyük ölçüde harabe hale gelen Hatay’da yapılan yeni inşaatların temel kazılarında çeşitli arkeolojik alanlara ulaşılıyor. Çifte depremlerin etkisiyle yeniden inşa sürecine sokulan Hatay, dev bir şantiye görünümünde. Şehrin dört bir yanında inşaat çalışmaları devam ederken, bu kazılar sayesinde tarihi bulgular gün yüzüne çıkıyor. “Belli başlı alanlar kazıldı, birkaç arkeolojik alan bulundu. Kazılar tamamlandıktan sonra detaylarını paylaşacağız” diyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’a verdiği özel demeçte bu süreçten bahsetti.

MÜZEYE ÖZEL PROJELER GELİYOR

Deprem sırasında Hatay Arkeoloji Müzesi’nde eserlerin bulunduğu alanların kapalı hacimlerini birbirine bağlayan koridorlarda büyük yıkımlar meydana geldi. Ancak tarihi eserler ağır hasar almadı. Müze ile ilgili deprem sonrası projelendirme aşamasına geçtiklerini belirten İnceciköz, “Güzel bir proje ortaya çıktı. Hataylı ödüllü mimar Ömer Selçuk Baz projesini çizdi. Çok güzel bir proje oldu, uluslararası yarışmalarda projenin ödül alacağına inanıyoruz,” dedi. Ayrıca, deprem güvenliği gözetilerek müzede zemin iyileştirme çalışmalarına başlandığı ve ilk etabın tamamlandığı bilgisi verildi. Hedef, 2026 yılının sonunda Hatay Müzesi’ni tekrar Antakyalılara armağan etmek.

HATAY’DAKİ ESERLER GERİ DÖNECEK

Deprem sonrası Hatay Müzesi’ndeki bazı eserlerin farklı müzelerde ve depolarda korunduğunu ifade eden İnceciköz, “Bazılarını restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarımızda onarıma aldık. Hatay müzesindeki çalışmalar tamamlanınca 2026’nın Haziran-Temmuz aylarında eserlerimizi Hatay’a getirmeye başlayacağız. 2026 yılının sonu gibi yeni sergimizle, yeni konseptimizle Hatay Arkeoloji Müzesi’ni Antakya’ya kazandıracağız. Hatay’ın kültürel kimliğini yansıtan açık ve kapalı alanlarıyla çok güzel olacak,” şeklinde konuştu.

ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR

Arkeolojik Kazı başkanlığı ekipleri, Hatay’da, Antakya’da inşaatların temel kazılarında aktif görev alıyor. Antakya’nın antik bir kent olduğunu hatırlatan İnceciköz, yeni yapılan inşaat alanlarının temel kazılarında kültürel varlıkların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. “Bir kültür varlığına rastlandığında çalışmalar hemen duruyor. Önceliğimiz arkeolojik varlık ve kültür varlığı. Onların korunmasına yönelik tedbirler alınıyor,” diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

TARİHİ ESERLER ÜZERİNDE HASAR TESPİTİ YAPILDI

Deprem bölgesinde toplamda 5 bin 119 adet tarihi eserde hasar tespiti yapıldığını vurgulayan İnceciköz, bunlardan 364’ünün yıkıldığını, 973’ünün ağır hasar aldığını, bin 204 eserin orta hasarlı, bin 32 eserin ise az hasarlı olduğunu bildirdi. 2024 yılı içinde depremde hasar almış eserler için 2 milyar liralık bir bütçe ayırdıklarını, ayrıca deprem sonrası iki yeni kazı başkanlığı kurarak çalışmalara başladıklarını ifade etti. Hatay’da kurulan laboratuvar alanıyla kullanılabilir yapı taşlarının ayrıştırılmasının yapıldığını belirten İnceciköz, yıkılmış eserlerin kalıntılarının yeniden değerlendirildiğini, bu süreçte, taşların ve parçaların özgün restorasyon çalışmalarında kullanılmaya başlaması hedeflendiğini söyledi. Bu sistemin dünya genelinde ilk kez uygulandığını kaydetti. “Hangi taşın, hangi motifin, hangi binanın neresine ait olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bu bilgiyle tarihi eserler yeniden inşa edilirken o noktaları değerlendiriyoruz,” diyerek çalışmaları detaylandırdı.