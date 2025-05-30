HATAY’da Kış ve İlkbahar Kuraklığı

KURAKLIK ETKİSİYLE BUĞDAY HASADI BAŞLADI

Hatay’da, kış ve ilkbahar mevsiminde yaşanan kuraklığın ardından buğday hasadına başlandı. Son yılların en kurak yılının görüldüğü bu bölgedeki hasatta rekoltenin yüzde 50 oranında düştüğü bildiriliyor. Türkiye’nin verimli topraklarına sahip olan Hatay’da tarımsal ürünler kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kış ve ilkbahar boyunca yeterli yağış olmaması sebebiyle Amik Ovası’nda ekili olan buğdaylar gelişimlerini tamamlayamadı.

ÇİFTÇİLER HASADA BAŞLADI

Binlerce dönüm arazide buğday ekili olan çiftçilerden bazıları masraflarını kurtaramayacakları düşüncesiyle mahsullerini hayvanlara bıraktı. Ancak bazıları, yeterli olduğunu düşündükleri tarlalarında hasada başladı. Antakya ilçesinde Alaattin Mahallesi’nde bin dönüm araziye sahip çiftçi Mehmet Ali Güler, geçmiş yıllarda dönüm başına 700-800 kilogram ürün elde ettiğini, bu yıl bu rakamın 400 kilogram ile 500 kilogram arasında gerilediğini aktardı. “Böyle bir kuraklık son 20-30 yıldır yaşanmamıştı ve bu yıla denk geldi” diyen Güler, Amik Ovası’ndaki bin dönümlük arazisinde 3 biçerdöverle hasada başladığını ifade etti.

HASATTA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Bu yıl ekinlerin iyi olduğu ancak kuraklık ve yağış eksikliğinin ekinlere zarar verdiğini belirten Güler, ekinlerin yaklaşık yüzde 50’sinin zarar gördüğünü açıkladı. Geçen yıl arazilerinde çilek ve patates yetiştirdikleri için az zarar gördüklerini kaydeden Güler, “Şu ana kadar verim ortalaması 400 kilogram civarında. Normalde yağmurlar yeterli olsaydı verimimiz 700-800 kilogram civarlarında olurdu” diyerek durumunu özetledi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında aşırı sıcakların taneleri zayıf bıraktığını da vurgulayan Güler, “Bu yıl hava ve iklim güzeldi ama yağış olmadığı için büyük sorun yaşadık” ifadelerini kullandı.